Aygaz, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin LPG temininden dağıtımına kadar değer zincirinin her aşamasında yer alan tek entegre şirketi Aygaz, belirlenen kriterler kapsamında değerlendirmeye tabi tutularak, Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin dahil edildiği BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yerini aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerine dahil eden Türkiye’nin tek entegre LPG şirketi Aygaz, Borsa İstanbul’da işlem gören, kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst düzeyde şirketlerin bulunduğu “BIST Sürdürülebilirlik Endeksi"ne girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, bağımsız araştırma şirketi Ethical Investment Research Services Limited'in (EIRIS) uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerini baz alarak yaptığı değerleme sonucunda, Aygaz’ın Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil edildiğini belirterek, “Sektördeki lider konumumuz ve finansal performansımızın yanı sıra çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanındaki performansımızın da yansıması olması açısından, şirket itibarımızı hem kamuoyu hem de paydaşlarımız nezdinde artıran BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Aygaz olarak yer almaktan dolayı gurur duyuyoruz. Marka itibarımıza ulusal ve uluslararası alanda değer katan BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almak, Koç Topluluğu değer ve ilkelerine bağlı kalarak doğaya ve çevreye saygılı bir şekilde ekonomiye sunduğumuz katkının da kanıtı niteliğinde.” ifadelerini kullandı.

Aygaz’ın 2008 yılından bu yana Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Standartları doğrultusunda Sürdürülebilirlik Raporu yayınladığını hatırlatan Tezel, toplumsal ihtiyaca yönelik kaliteli ürün ve hizmet sunarken, kısıtlı kaynakları etkin şekilde değerlendirip, çevreye duyarlı ve sürdürülebilirlik yaklaşımı içinde kalıcı değerler üretebilmek amacında olduklarını kaydetti.

Tezel, marka olarak, sorumlu, adil, şeffaf ve hesap verebilir kurumsal yönetim anlayışına sahip olduklarını aktararak, “Üretimde doğaya saygılı teknolojiler kullanıyoruz. Çevre koruma bilincini, tüm kademelerimize ve iş süreçlerimize yerleştirerek, üretim ve işletme kademelerimizde enerji tasarrufuyla enerji verimliliğini artırmaya özen gösteriyoruz. Müşterilerimizin hayatlarında önemli bir yer tuttuğuna inandığımız ürünlerimizi geliştirirken güvenlikten ergonomiye, verimlilikten estetiğe tüm alanlarda kullanıcı dostu olmalarına özen gösteriyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Borsa İstanbul şirketleri arasında sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artırılması amacıyla oluşturulan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde şirketler, çevre, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, insan hakları, yönetim kurulu yapısı, rüşvetle mücadele, iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine göre değerlemeye tabi tutuluyor.

Değerleme bağımsız bir araştırma şirketi olan Londra Merkezli EIRIS ile iş birliği içinde yapılıyor. Değerleme sonucunda belirlenen şirket, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil ediliyor.