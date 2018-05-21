Aydın'dan iş dünyası temsilcilerine ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Eken'i ziyaret etti.

Aydın, oda ve borsalardaki genel kurul süreçlerinin ardından Sivas Ticaret Borsası ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaretlerde bulunarak, yönetimlerini tebrik etti.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu'nu genel kurul sonrasında güven tazelemesi dolayısıyla kutlayan Aydın, görevlerinde başarı diledi.

Hastaoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Aydın'a teşekkür etti.

Aydın, Sivas Ticaret ve Sanayi Odasında yeni başkan seçilen Mustafa Eken'i de ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Eken'e, yeni seçildiği görevlerinde başarılar dileyerek, şunları kaydetti:

"Şu anda hangi unvana sahip olursanız olsun, ne kadar uzun bu görevi yaparsanız yapın, sonunda bu unvanın eski sahibi olacaksınız. Bu sebeple sizden önce görev yapan yönetimleri de kucaklayarak birleştirici olmak seçilmiş isimlere düşer. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Eken'in de böyle bir isim olduğunu biliyor, kendisine ve yönetimine başarılar diliyorum."



Eken'de, ziyaretten dolayı Aydın'a teşekkür etti.