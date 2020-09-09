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Aydın’dan gelen gelin damat, peribacaları arasında zeybek oynadı
TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TURİZM BÖLGELERİNDEN KAPADOKYA BÖLGESİNE GELİN VE DAMAT FOTOĞRAFI ÇEKTİRMEK İÇİN AYDIN’DAN GELEN ÇİFT PERİBACALARI ARASINDA ZEYBEK OYNAMASI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.
Genel 09.09.2020, 09:49 09.09.2020, 09:57
Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya bölgesine gelin ve damat fotoğrafı çektirmek için Aydın’dan gelen çiftin peribacaları arasında zeybek oynaması büyük ilgi gördü.
Son yıllarda gelin ve damat fotoğraf çekimleri için doğal stüdyo olma özelliği ile de anılan Kapadokya bölgesine Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen gelin ve damatlar dış mekan fotoğrafı çektirmek üzere geliyor. Son olarak Aydın’dan gelin ve damat fotoğrafı çekinmek üzere Kapadokya bölgesine gelen Gül Emir Ülgen ve Hüseyin Ülgen çiftti de peribacaları arasında zeybek oynaması büyük dikkatlerden kaçmadı. Peribacaları arasından Aydın yöresine ait olan zeybek oynayan çiftin mutlulukları görülmeye değerdi.