Aydın'dan Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'ya ziyaret





ANKARA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünde samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette başkan Aydın, Uzunkaya'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya da Türk güreşinin son yıllarda elde ettiği başarılı sonuçlardan büyük gurur duyduklarını belirterek, başarıların bundan sonra da devam etmesi temennisinde bulundu.

Uzunkaya, emniyet teşkilatı olarak Türk güreşine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Aydın, ziyaretin anısına Uzunkaya'ya milli takım eşofmanı hediye etti.



