Aydın, Kardeşler Mesire Alanı ve Macera Parkı'nı inceledi

SİVAS (AA) - Belediye Başkanı Sami Aydın, Kardeşler Mesire Alanı ve Macera Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aydın, Sivas Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek gençlerin farklı bir etkinlik yapabileceği Kardeşler Mesire Alanı ve Macera Parkı'nı gezdi.

Kardeşler Ormanı'nın belediye ekipleri tarafından yoğun bir emekle düzenlediğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Burada doğallığın esas olduğu bir çalışma yaptık. Bu çalışmalarımıza zenginlik katan Macera Parkımız da gençler için özellikle adrenali artıran çok güzel bir alan. Parkımızın içerisinde ayrıca çocuk oyun alanları, değişik sportif aktivitelerin yapılacağı alanlar var. 120 tane oturma grubu yapıldı. Yollar yapıldı, tabi buraya su sağlamak için kuyular vuruldu. Sivas’ın önemli bir alanı alternatif mesire alanına dönüştü. Düzenlediğimiz alan toplam 200 bin metrekare. Kardeşler Mesire Alanı muhteşem bir doğal güzelliğe sahip. Ağaç dokusuyla beraber gerçekten insanların doğal ortamda dinlenmeleri açısından çok nezih bir alan oldu. Buraya 24 saat gözetim altında tutan kameralar yerleştirdik. Alana girişte güvenlik ekibimiz oluşturuldu. Dolayısıyla burası da artık ailelerimizin, insanlarımızın güvenli bir şekilde kullanabileceği bir alana dönüştü."

Aydın, 21 Ekim'de bu alanda doğa yürüyüşü düzenleneceğini de aktararak, "Yürüyüşe il protokolünün yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz da katılacak. Doğa yürüyüşü, sabah 09.00'da Polis Okulu önünden başlayacak. Macera Parkı’nda son bulacak yürüyüşün ardından çeşitli ikramlarda bulunulacak. İnşallah hem iyi bir spor olacak hem de buraları hep birlikte görme fırsatı bulacağız." açıklamasında bulundu.