Aydem'den kitap bağışı projesi

ANKARA (AA) - Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ, "Bir kitap paylaş, geleceğe enerjimiz kalsın" sloganıyla Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başlattığı "Aydem Sınıf Kitaplığı" projesi kapsamında, okullara kitap bağışında bulunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kuşadası Kaymakamlığı, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aydem arasında imzalanan protokol kapsamında, Aydem müşteri ilişkileri merkezlerindeki "Kitap Kumbarası" ve "Kitap Sandıkları" ile toplanan kitaplar ilçedeki ilkokullara bağışlanıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün onayından geçen kitaplar, sınıflardaki kitaplıklara yerleştirilerek öğrencilerin kullanımına sunuluyor. Söz konusu projeye destek vermek isteyenler sağladıkları kitapları Aydem'in Kuşadası ve Davutlar'da bulunan müşteri ilişkileri merkezine teslim edebilecek.

