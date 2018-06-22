AYBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinde mezuniyet heyecanı

ANKARA (AA) - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

AYBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesini bitiren öğrenciler, üniversitenin Milli İrade Binasında düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, törende yaptığı konuşmada, sağlık bilimleri fakültesinin, üniversitelerinin ilk göz ağrısı olduğunu söyledi.



Üniversitelerinin her alanda hızla geliştiğini dile getiren Doğan, şunları söyledi:



"Hemşirelik bölümü, sağlık bilimleri fakültemizin ilk göz ağrısı, ilk açılan bölümüdür. Bu dönemle birlikte 4 dönem mezun veren bir bölümümüz. Hem bilimsel anlamda hem eğitim öğretim alanında oldukça donanımlı ve başarılı bir fakültemizdir. Böyle bir fakülteden mezun olan öğrencilerimizin de donanımlı olarak yetiştiklerine inanıyorum. İnşallah bundan sonraki hayatlarında da bu başarılarını devam ettireceklerdir."

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut da sağlık ordusuna 118 donanımlı, bilgili, milletini ve vatanını seven hemşire mezun etmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Mezunların yapacakları görevin önemine işaret eden Karabulut, şunları kaydetti:

"Sevgili öğrenciler, hayatınızın büyük bir bölümünü kapsayan eğitim dönemini kapatıyor ve o dönemden aldığınız donanım ve güçle daha üst düzeydeki eğitimi başlatacaksınız. Burada gösterdiğiniz başarıyı hayatınızın geri kalanında da devam ettireceğinize gönülden inanıyorum. Sizleri, daha güzel başarılara, inanç ve ahlaki değerlerinizi kaybetmeden imza atarken görmek umuduyla hepinizi sevgiyle kucaklıyorum."

Törende daha sonra sınıflar arasında bayrak ve flama teslimi yapılarak, mezun olmaya hak kazanan öğrenciler hemşirelik yemini etti.

Diploma dağıtımının ardından öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Törene, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, rektör yardımcıları, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Vehbi Çelebi, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Uşan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek ile protokol üyeleri de katıldı.