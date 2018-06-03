AYBÜ Rektörü Doğan, öğrencilerle iftar yaptı

ANKARA (AA) - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, öğrencilerle iftar yaptı.

AYBÜ Etlik 15 Temmuz Şehitleri Binası ve Esenboğa Külliyesinde düzenlenen program, üniversite yönetimi, akademisyenler ve öğrencileri iftar sofrasında buluşturdu.

Rektör Doğan, yaptığı açıklamada, öğrencilerle birlikte iftar yapmanın manevi hazzının yaşadıklarını söyledi.

Külliyede 5 gündür düzenlenen programla öğrencileriyle birlikte iftar yaptığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Üniversitemizde eğitim alan öğrencilerle öğretim görevlilerimizi iftar sofrasında bir araya getirdik. Mensuplarımızla bir arada iftar açmaktan çok mutlu olduk. Mensuplarımızla ilk iftarlarımızı 2011 yılında açmıştık. O günden bu güne 7 yıl geçmesine rağmen aynı aynı heyecan, aynı istek, aynı azim ve aynı coşkuyla yolumuza devam ediyoruz. Bu büyük aileyi aynı duygular ile birlik ve beraberlik içerisinde muhafaza etmekten çok memnunuz. Bizler Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olarak milli şuura sahip ülkesi ve vatanı için canı gönülden hizmet edecek entelektüelleri insanlığın hizmetine sunarken, bir arada aile olmanın da gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle bizleri rahmet, mağfiret ve şükür ayına birlik, beraberlik ve huzur içerisinde ulaştıran Cenab-ı Hakk’a şükürler olsun."

Doğan, iftar programlarının yanında sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem verdiklerini, bu faaliyetlerde öğrencilerle sık sık bir araya geldiklerini sözlerine ekledi.