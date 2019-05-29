AYBÜ Rektörü Aydınlı’ya ziyaretler

ANKARA (AA) - Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü’ne (AYBÜ) atanan Prof. Dr. İbrahim Aydınlı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Aydınlı’yı makamında ziyaret eden Sezer ve Demirbaş, yeni rektöre başarılar diledi.

Demirbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok önem verdiği ve Türkiye’nin en önemli yüksek öğrenim kurumlarından biri olma hedefine hızla ilerleyen üniversitenin gelişimine katkı sağlamak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Demirbaş, Çubuk Belediyesi olarak AYBÜ ile kurulum aşamasından bugüne kadar birçok ortak projeye imza attıklarını aktardı.

Uğur Sezer de el birliğiyle hem ilçenin hem de üniversitenin gelişmesi için azimle çalışacaklarını vurguladı.

Aydınlı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye’nin en genç devlet üniversitelerinden birini devralmanın gururunu yaşadıklarını anlatan Aydınlı, şunları kaydetti:

"Aldığımız bayrağı daha ileriye götürmek istiyoruz. Üniversitemizi daha ileriye taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk’ta kuruldu ve Çubuk’ta büyüyüp gelişmeli. Yerel yönetimlerin desteği bize güç verecektir."



