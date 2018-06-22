AYBÜ Konservatuvarında mezuniyet sevinci

ANKARA (AA) - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 2017-2018 mezunları, diplomalarını törenle aldı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, AYBÜ Cinnah Yerleşkesi’nde düzenlenen diploma töreninde yaptığı konuşmada, konservatuvardan bu yıl 20'i öğrencinin mezun olduğunu söyledi.

Konservatuvarlarının Türkiye’deki din musikisi alanında eğitim veren bölümden de bu yıl ikinci mezunlarını verdiğini dile getiren Doğan, mezun olan öğrenciler arasından özel bir öğrenci olduğunu ve elde ettiği başarı ile kendilerini sevince boğduğunu dile getirdi.

- Otizmli Burak dereceyle mezun oldu

Mezun olan öğrencileri kutlayan Doğan, şunları söyledi:

"Bu mezunlar içinde çok özel bir mezunumuz var. Bu öğrencimiz konservatuvarımızı yüksek derece ile bitiren otizmli Burak Berk Boyar. Burak, kanun enstrümanı üzerine çok başarılı. Sesleri çok iyi duyabilen kanunda hangi sesin hangi notaya karşılık geldiğini ortaya çıkaran bir kulağa sahip öğrencimiz. Bu özellik çok az insanda var. Bölümünü 23 yaşında başarı ile bitiren, piyano ve bateri enstrümanlarını da çalabilen Burak’ın hedefi TRT'de sanatçı olabilmek. Ben inanıyorum ki onu da başaracaktır.’’

Konuşmaların ardından Rektör Doğan, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, Türk dini musikisi ve şan bölümlerini başarıyla tamamlayan 20 öğrenciye diplomalarını verdi.

Nuri Yılmaz, Gülsüm İşkol ve Burak Berk Boyar’ın sırasıyla ilk üç derecede yer aldığı konservatuvarı bitiren öğrenciler, keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Mezuniyet törenine Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Serbülent Arpa, sanatçılar Fatih Koca, Mustafa Demirci ve Tahir Aydoğdu da katıldı.