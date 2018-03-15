SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba ve bazı futbolcular, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sivas İl Temsilciliği tarafından düzenlenen panele katıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Aybaba, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İslam ve Kadın" konulu panelde, çocukluk döneminde annesiyle yaşadığı anılarını paylaştı.

Aybaba, "Annem inanılmaz derecede sevgiyle, mutlulukla, işimizin bilincine nasıl sahip olacağımızı anlatarak, bazen bizi sabah okula götürerek, bazen ateşlendiğimizde başımızda durarak bizleri büyüttü. Annemin şimdi gözleri ağrıyor, her gün benim de gözüm ağrıyor, annemin gözü ağrıyor diye." ifadelerini kullandı.

Ablasının kendisini spora yönlendirdiğini aktaran Aybaba, şunları kaydetti:

"Ablamın peşinden gittim. O da bana hayatta ne olacağını ne olmayacağını, nasıl dik durmam gerektiğini anlatmaya başlamıştı. Sonra büyüdük İskenderunspor'dan Beşiktaş'a transfer olduk. 1 sene sonra evlendim. Onunla paylaşmayı, mutluluğu, sevgiyi ve size verdiği evlatlarla hayatı yaşamayı öğreniyorsunuz. Sonra size verdiği evlatlar büyüyor, kızım 'babam' dediğinde içim sızlıyor. Ona sarıldığımda dünyada başka bir şey istemem. İnanılmaz derecede birbirimize bağlıyızdır. Çok da yetenekli ve başarılıdır. Tabii ki oğlum ve ondan olan torunlarım var. Bizim ailedeki kadınlar ve çocuklar bunlar. Anadolu'da milyonlarca örneği olan küçük bir ailenin ferdiyim. Bizim çok yiğit, vatansever, evlatlarının üzerine titreyen analarımız var. Bizi her zaman destekleyen kardeşlerimiz var. Evlatlarımızı, torunlarımızı iyi anlamamız lazım."



Şiddet kelimesini kullanmak istemediğini belirten Aybaba, "Bu kelime o kadar incitici ki kadınlarımıza yan bile bakmadık. Çünkü babamın oğluydum. Babam ne bir kere beni incitti ne de 1960'lı yıllardaki Osmaniye'de anneme kötü bir şey söyledi. Kadınlarımız elleri öpülesi kadınlardır. Çok cefakar ve yiğitler. Lütfen onları incitmeyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Faruk Taşseten, teknik heyet ve bazı futbolcular da katıldı.