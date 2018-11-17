Ayaş'ta Şehit Emanetleri Sergisi açıldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Ayaş ilçesinde, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki terör olaylarında yaşamını yitiren şehitlerin kıyafet ve eşyalarından oluşan Şehit Emanetleri Sergi açıldı.

Şehit Emanetleri Sergisi, Ayaş Belediyesi Düğün Salonunda izlenime sunuldu.

Ayaş Kaymakam Fatih Özdemir, serginin açılışında yaptığı konuşmada, bütün şehitlerin bu alemde birer güneş olduğunu söyledi.

Fotoğraflarına bakıldığında şehitlerin yüzlerinde nur gördüğünü dile getiren Özdemir, "Onlar canlarını, vatan, millet, ezanın dinmemesi, bayrağın inmemesi için seve seve verdiler. Bu ülkenin bir tapusu, bir senedi varsa, sonuna kadar şehit ailelerinindir. Biz her zaman devlet olarak sizlerin yanındayız." dedi.

Sergi Proje Koordinatörü Menderes Karlıoğlu da açılışta yaptığı bilgilendirmede, sergide 177 şehidin elbise ve eşyalarının sergilendiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapılarak gezildi.

Sergide, oğlunun da eşyaları bulunan şehit babası Halit Yılmaz, sergiyi gezerken duygulandığını ifade etti.



Açılış törenine katılan Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, Kaymakam Fatih Özdemir ile şehit ailelerine Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Can Kadaloğlu, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Pekol, MHP İlçe Başkanı Murat Koçak, İYİ Parti İlçe Başkanı Birol Atasever'in de açılışında hazır bulunduğu sergi, 4 gün süreyle gezilebilecek.