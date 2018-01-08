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Ayaş'ta şehidin isminin verildiği kütüphane açıldı

ANKARA (AA) - Ayaş'ta Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin içinde kurulan Şehit Üsteğmen Mehmet Çiftci Kütüphanesi törenle açıldı. Şehit üsteğmenin ablası Gülcan Yıldırım'ın başlattığı çalışmayla Şehit Kütüphaneleri...

08 Ocak 2018 Pazartesi 17:17
Ayaş'ta şehidin isminin verildiği kütüphane açıldı
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ANKARA (AA) - Ayaş'ta Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin içinde kurulan Şehit Üsteğmen Mehmet Çiftci Kütüphanesi törenle açıldı.

Şehit üsteğmenin ablası Gülcan Yıldırım'ın başlattığı çalışmayla Şehit Kütüphaneleri kampanyası çerçevesinde hayırseverlerin desteğiyle tamamlanan kütüphanenin açılışına Vali Yardımcısı Ali Sözen, Kaymakam Fatih Öztürk, İlçe Belediye Başkan Vekili Burhan Demirbaş ve protokol üyeleri katıldı.

Şehit ailesiyle birlikte kesilen kurdeleyle hizmete giren kütüphanede 2 bin kitabın öğrencilere sunulduğu belirtildi.

Şehidin ablası Gülcan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada hedeflerinin diğer il ve ilçelerde de şehitlerin adıyla kütüphaneler açmak olduğunu ifade etti.

Kütüphaneler için kitap toplamaya başladıklarını, halkın ve idarecilerin de desteğine ihtiyaç duyduğunu dile getiren Yıldırım, "Amacımız, şehitlerimizin isimlerini geleceğimiz olan çocuklarımıza aktarabilmek ve onlara vatanseverlik aşılamak. Vatana, millete faydalı nesiller yetiştirilmesini sağlamak." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
AYAŞKütüphaneşehit
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