Ayaş'ta salça fabrikası faaliyete geçti

ANKARA (AA) - Ankara'nın Ayaş ilçesinde atıl durumda bulunan salça fabrikası Tarımsal Kalkınma Kooperatifince faaliyete geçirildi.

Akkaya Mahallesi'nde bulunan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin başkanlığına seçilen Zehra Varol, yaptığı açıklamada, 8 bin dönüm alanda domates ektiklerini belirterek, en fazla üretimi de mahalle sakinlerinin yaptığını kaydetti.

Faaliyete geçirdikleri fabrikada salça üretimine başladıklarını aktaran Varol, şöyle konuştu:

"Kokusu ve aroması farklı Ayaş domatesinin salçası da çok güzeldir. Şimdilik günlük 30 ton domatesten salça üretiyoruz. Fabrikamızı geliştirerek önümüzdeki yıllarda üretim kapasitesini artıracağız. Ayrıca, fabrikamızda sadece domates salçası üretimiyle kalmayacağız. Bu üretimimizi 12 aya yayarak, diğer sebzelerin de işlenmesini sağlamaya çalışacağız. Örneğin, havuç suyu çıkaracağız. Şalgam suyu çıkaracağız. Hedefimizi yüksek tuttuk. Kooperatif olarak birçok alanda çalışmalarda bulunduk ve bilgi sahibi olduk, olmaya da devam ediyoruz."

Varol, kooperatif bünyesine kazandırdıkları salça fabrikası sayesinde, köylülerinin bir gram domatesinin bile boşa gitmediğini dile getirerek, "Gelecek yıl salçalık domatesin ekimini teşvik edeceğiz. Şu an 7,5-9 kilogram arasında domatesten 1 kilogram salça çıkıyor. Bu tabii ki domatesine göre değişiyor. Bu yılki hedefimiz 250-300 ton domatesi işleyerek salçaya dönüştürmek olacak." ifadesini kullandı.

Varol, fabrika bahçesinde satış mağazasının da devreye girdiğini, halkın buradan gönül rahatlığıyla Akkaya salçasını alabileceğini kaydetti.