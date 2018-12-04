Ayaş'ta kadınlara yasal hakları anlatıldı

ANKARA (AA) - Ayaş ilçesinde kadınlara yönelik, "Kadın Yasal Hakları Eğitimi" başlıklı toplantı düzenlendi. KADEM Ankara Temsilciliği ve Ayaş Belediyesi işbirliğinde ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda kadınlara,...

Ayaş'ta kadınlara yasal hakları anlatıldı
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ANKARA (AA) - Ayaş ilçesinde kadınlara yönelik, "Kadın Yasal Hakları Eğitimi" başlıklı toplantı düzenlendi.

KADEM Ankara Temsilciliği ve Ayaş Belediyesi işbirliğinde ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda kadınlara, avukatlar Emine Evcimen, Elif Ezgi Sıvacıoğlu ve Elif Yurtoğlu tarafından sunum yapıldı.

Kadınların sorunlarına ışık tutmak, temel hak ve özgürlükler ışığında hayatlarını kolaylaştıracak yasal düzenlemelere ilişkin bilgiler aktarılması amacıyla düzenlenen toplantıda, kadın ve hukuk, iş hukukunda kadınlara yönelik düzenlemeler ve kadın yasal hakları konusunda bilgiler verildi.



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