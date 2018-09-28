Ayaş'ta iş makineleri törenle hizmete alındı

ANKARA (AA) - Ayaş Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan iş makineleri ve kamyonlar törenle hizmete alındı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın göreve gelmesinin ardından Ayaş'a ve köylere çok güzel hizmetler yaptığını söyledi.

Ayaş'a hizmet getirmek için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Ceylan, "Ayaş her zaman bizlerin yanında oldu ve desteklerini esirgemedi. Bundan sonra da yanımızda olacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde yapacağımız hizmetler var. Belirtilen çalışmaları katlayarak sürdüreceğimizin müjdesini de sizlere vermek istiyorum." dedi.

Mustafa Tuna ise göreve gelmelerinin ardından Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş ile el ele vererek hizmetlerin planlamasını yaptıklarını söyledi.

Tuna, şöyle devam etti:



"Belirlenen plan çerçevesinde de bir protokol gerçekleştirdik. Bu işlerin Ayaş Belediyesi tarafından yapılmasını ve bedellerinin de Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesini kararlaştırdık. Bu nedenle burada yapılacak ve yapılan işlerin denetim ve kontrolünü Ayaş Belediyesinin yapmasını sağladık. Ayaş ilçesinde 5 milyon liralık bir yatırımla çalışmalar devam ediyor."

Tuna, köy ve mahallelerin yol ve su sorununu çözmek için de çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

Ayaş Kaymakamı Fatih Özdemir de "Ayaş ilçesi gerek hükümet nezdinde, gerek Ankara Büyükşehir Belediyesinden fazlasıyla yatırımları almaktadır ve almaya da devam edecektir." dedi.

Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, iş makinelerini belediyeye kazandırmaktan son derece mutlu olduklarını ifade etti.

Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu törende, kurban kesilerek araçlar hizmete alındı.

Törene AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın ve AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan da katıldı.