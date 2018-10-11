Ayaş'ta halı saha hizmete girdi

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir ve Ayaş belediyeleri işbirliğiyle Ilıca Mahallesi'nde çim yüzeyli halı saha yapıldı.

Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, sağlıklı nesiller için gençlere ve çocuklara her türlü hizmeti vereceklerini belirtti.

Eğitimden spora birçok alanda çalışmalar yaptıklarını kaydeden Demirbaş, "Hızla gelişen ve büyüyen Ayaş'ta gençlerimizin sağlıklı, huzurlu, mutlu yaşayabilecekleri bir gelecek için hizmetlerimizi planlamaktayız." dedi.

Burhan Demirbaş, amaçlarının gençleri sporla buluşturmak olduğunu ifade etti.