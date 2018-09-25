Ayaş'ta fabrikada üretilen salçaların satışına başlandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Ayaş ilçesinde atıl durumda olan ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifince faaliyete geçirilen salça fabrikasında üretilen salçaların satışına başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesince ilçeye kazandırılan fabrikada üretim, çiftçi kadınlar tarafından kurulan Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından yapılıyor.

Üretilen salçalar fabrikanın yanında bulunan satış ofisinde tüketiciye sunuluyor.

24. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarih, Kültür ve Turizm Festivalinde tanıtımı yapılan salçada kadınların hedefi, ülke genelinde markalaşmak.

Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, fabrikanın tam kapasite üretime devam ettiğini söyledi.

İlçenin ilerlemesi, istihdam ve ekonominin gelişmesi, girişimciliğin desteklenmesi kapsamında yapılacak çalışmalara her zaman destek vereceklerini dile getiren Demirbaş, üretilen salçanın sofralarda yerini aldığını aktardı.

Demirbaş, "Ayaş'ta bundan böyle domates ekimi daha da artacak. Salça fabrikası ile kırsal kalkınmaya sundukları destekten dolayı başta Ankara Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere, tüm girişimci kadınlara ve Kooperatif Başkanı Zehra Varol'a teşekkür ederim. Domates salçamızın ilçeye, bölgeye ve çiftçilere hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Varol da fabrikanın bu yıl üretime geçtiğini, şu an günlük yaklaşık 24 ton domatesi salçaya dönüştürdüğünü, kapasite arttırımıyla bunu 4 katına çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

Varol, bundan böyle Ayaş'ta bir domatesin dahi boşa gitmeyerek üretime dönüşeceğini sözlerine ekledi.