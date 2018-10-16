Ayaş'ta 45 bin fidan toprakla buluşturuldu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Ayaş ilçesindeki Orta Bereket Rehabilitasyon Sahasına 45 bin fidan dikildi.

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, Orta Bereket Rehabilitasyon Sahasında ağaçlandırma çalışması yaptı.

Orman İşletme Müdürü Atilla Yılmaz, yaptığı açıklamada, Orta Bereket Rehabilitasyon Sahasında, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği ekiplerince yapılan çalışmayla 45 bin fidan toprakla buluşturulduğunu kaydetti.

Öte yandan Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü Kapaklı İşletme Şefliğine Düzce Orman İşletme Müdürlüğü şeflerinden Özlem Yılmaz'ın atandığı bildirildi.