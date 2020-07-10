Ayasofya’nın ibadete açılması Nevşehir’de coşkuyla kutlandı
NEVŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN AYASOFYA'NIN YENİDEN İBADETE AÇILMASI DOLAYISIYLA KENTİN ÇEŞİTLİ NOKTALARINDA VATANDAŞLARA ŞERBET, TATLI VE KANDİL SİMİDİ İKRAMINDA BULUNULDU.
Nevşehir Belediyesi tarafından Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla kentin çeşitli noktalarında vatandaşlara şerbet, tatlı ve kandil simidi ikramında bulunuldu.
Danıştay 10. Dairesinin Ayasofya’nın müze olarak kullanılmasını öngören 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptali ve cami olarak yeniden ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı tüm yurtta olduğu gibi Nevşehir’de de büyük coşkuyla karşılandı. Ayasoyfa’nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olmasından dolayı Nevşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında kurduğu stantlarda ve ikram çeşmelerinde vatandaşlara şerbet, tatlı ve kandil simidi ikramında bulundu.
Belediye görevlilerinin Güzelyurt Mahallesi Vefa Küçük Caddesi’nde ikram dağıtımlarına katılan Belediye Başkanı Rasim Arı, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının Türkiye ve tüm İslam alemine hayırlı olması temennisinde bulundu. Arı, İstanbul Fethi’nin sembolü, Ayasofya Camii’nin özgürlüğe kavuştuğunu görmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Arı, şunları kaydetti: