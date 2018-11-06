Ayaş'a yamaç paraşütü için tesis

ANKARA (AA) - Ankara'nın Ayaş Belediyesince yamaç paraşütçülerinin uğrak yeri olan Kumludoruk Tepesi'ne daha fazla sporcunun ağırlanması için tesis yapılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yamaç paraşütüne elverişli olması sebebiyle çok sayıda sporcuyu ağırlayan Kumludoruk Tepesi'nden daha fazla yararlanılabilmesi için tesis çalışmalarına başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, Yamaç Paraşütü Kumludoruk Tepesi Tesis Projesi çalışmalarının imzalanan protokolle başladığını kaydetti.

Tesisin, ilçenin kalkınmasına hız katacağını belirten Demirbaş, "İlçemizin dört mevsim spor faaliyeti merkezi olması için projemizi Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığının katkılarıyla hızla bitirip havacılık sporlarının hizmetine sunacağız." ifadesini kullandı.