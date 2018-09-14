Ayaş Kadınlar Derneğinden fabrika ziyareti

ANKARA (AA) - Ayaş Kadınlar Derneği Başkanı Yasemin Öveyik ve dernek üyeleri Akkaya Mahallesinde faaliyete geçen salça fabrikasını ziyaret etti.

Akkaya Mahallesi'nde bulunan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığına getirilen Zehra Varol’u faaliyete geçirdiği salça fabrikasında ziyaret eden Başkan Öveyik, burada yaptığı konuşmada, dernek olarak her zaman kadının yanında ve destekçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Öveyik, "Bir süre öncesi köyün Tarımsal Kalkınma Kooperatifi başkanlığına seçilen Zehra Varol’u ziyaret ettik. Hayırlı olsun dileklerimizi sunduk. Biz Ayaş Kadınlar Derneği olarak her zaman kadının yanında ve arkasında durmaya devam edeceğiz. Üretime katkı veren tüm kadınların yanındayız. Bu anlamda kısa bir süre içinde köyün kooperatif başkanlığına seçildi ve boşa vakit geçirmeden köyde atıl durumda bulunan ve köylünün, Ayaşlının, Beypazarılının domatesinin değerlenmesi açısından salça fabrikasını üretime başlattı. Kendisini tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Varol da Ayaş Kadınlar Derneği Başkanı Yasemin Öveyik ve yönetim kurulu üyelerine, kendilerine verdikleri destek ve hayırlı olsun ziyareti dolayısıyla teşekkürlerini sundu.