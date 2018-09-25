ANKARA (AA) - Ankara'nın Ayaş ilçesine modern selektör binası yapılması için çalışmalara başlandı.

Ayaş Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sinanlı Mahallesi'nde selektör binası yapılması için temel atıldı.

Temel atma törenine Kaymakam Fatih Özdemir, Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, İlçe Müftüsü İsmail Ünal, Belediye Meclisi üyeleri, oda ve dernek başkanları ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Özdemir, yaptığı açıklamada, selektör binasının önemli bir ihtiyacı karşılayacağını, bu sayede tahıl eleme işlemlerinin modern bir şekilde gerçekleştirilerek, çiftçilerin daha verimli ürün elde etmelerinin sağlanacağını belirtti.

Belediye Başkanı Demirbaş da selektör binasının yapımının hızla tamamlanmasının planlandığını dile getirerek, bu yatırımın çiftçiye hayırlı olmasını diledi.

Demirbaş, ilçede gerçekleştirilen hizmetlere destek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve emeği geçen tüm belediye teşkilatına teşekkür etti.



