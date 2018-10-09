Ayaş Belediyesi çalışmaları

ANKARA (AA) - Ayaş Belediyesince kilit parke taşı döşeme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin daha modern ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

İlçe merkezinde başlatılan kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının ardından taşra mahallelerde de çalışmaları hızlandırdıklarını söyleyen Demirbaş, şöyle konuştu:

"Fen işleri ekipleri tarafından yapılan iş programı doğrultusunda devam eden çalışmaları kış bastırmadan tamamlayacağız. Ayaş’ın modern, sağlıklı bir görünüme sahip olması için Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu yol çalışmaları ile eş zamanlı devam eden kilit taşı döşeme çalışmalarımız aralıksız sürüyor. İlçe merkez mahallelerimize bu güne kadar 50 bin metrekare, dış mahallelerimize 100 bin metrekare olmak üzere toplam 150 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışmasında bulunduk. Yapılan çalışmalarımızla mahalle ve sokak aralarının daha estetik, temiz ve sağlıklı bir görünüme kavuşması sağlanmaktadır. Sezon sonuna kadar yaklaşık 50.000 m2 daha taş döşenmesi planladık."

Demirbaş, ilçeye vermiş olduğu destek ve katkılarından dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya teşekkür etti.