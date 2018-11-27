ANKARA (AA) - Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, "İkinci bir Safranbolu ya da Beypazarı ortaya çıkaracağız. Ayaş göz dolduran, kimsenin uğramadan geçemeyeceği bir yer olacak." dedi.

Belediye Başkanı Demirbaş, yaptığı açıklamada, Ayaş'ta çok sayıda tescilli yapı bulunduğunu söyledi.

İlçenin buram buram tarih kokan bir ilçe olduğunu ifade eden Demirbaş, "İlçemizde 60 dolayında tescilli yapımız var. Kültür Bakanlığınca ilçedeki 500 evin aslına uygun restore edilmesinin ardından Ayaş'ın tarihi ve tarihi konakları ortaya çıkmış olacak." diye konuştu.

Ayaş'taki tüm camilerin vakıf eseri olduğuna işaret eden Demirbaş, ilçedeki tarihi dokuyu tam anlamıyla korumaya çalıştıklarını aktardı.

Demirbaş, şunları kaydetti:

"Ayaş'ta imar planı uyguluyoruz. Ayaş'taki 500 tarihi evi restore etmek için çalışma başlattık. Tarihi dokunun korunmasına önem veriyoruz. Eserlerin tamamının restore edilmesiyle ikinci bir Safranbolu ya da Beypazarı ortaya çıkaracağız. Ayaş göz dolduran, kimsenin uğramadan geçemeyeceği bir şehir olacak."