Ayakkabı ustasının 40 yıllık meslek aşkı

ANKARA (AA) - Çubuk ilçesinde 10 metrekarelik dükkanda ayakkabı ustalığı yapan 53 yaşındaki İsmail Özyüzel, 40 yıldır mesleğini aynı şevkle sürdürüyor.

Atatürk Mahallesi'nde 10 metrekarelik dükkanı ayakkabı üretim ve tamir atölyesine dönüştüren Özyücel, hünerli ellerinden ortaya çıkan ayakkabıları satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

Özyücel, kendilerinden sonra mesleği yapacak usta yetişmediğini belirtti.

Yanında onlarca usta yetiştirdiğini ama bugün hiçbirinin mesleğini yapmadığını ifade eden Özyücel, şöyle konuştu:

"İlçede sadece 4 ayakkabı ustası kaldı. Mesleğimi sürdürmekten mutluluk duyuyorum. Babam öldükten sonra ayaklarımız üzerinde durmamız gerekiyordu. Arkadaşlarının tavsiyesiyle severek ve isteyerek bu işe başladım. İkimizde aynı atölyede çalıştık. Hedefim çocuklarımı okutmaktı, onu da yaptım. 5 yıl daha yaparım ve yaşımız gereği bırakmak zorunda kalacağız. Allah'ıma çok şükür bu meslekle 3 çocuğumu üniversitede okuttum. Sadece çocuklarıma yatırım yaptım. Bu dünyaya bir daha gelirsem yine aynı mesleği yapardım. Çünkü severek işimi yaptım."