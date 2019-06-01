Ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

SİVAS (AA) - Sivas'ta ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ekipler, çocuğun ayağını tuvalet giderinden kurtardı.
SİVAS (AA) - Sivas'ta ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bir kız çocuğu, ayağını tuvalet giderine sıkıştırınca aile Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü...
SİVAS (AA) - Sivas'ta ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ekipler, çocuğun ayağını tuvalet giderinden kurtardı.