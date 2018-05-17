"Ay yıldız" şeklindeki cami Sivas'tan yükseliyor

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ta yapımına geçin yıl başlanan ve "ay-yıldız" şeklindeki mimarisiyle dikkati çeken caminin inşaatı büyük bir titizlikle devam ediyor.

Yukarı Tekke Mezarlığı yakınlarındaki belediye ve hayırsever vatandaşların yapımını üstlendiği 7 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu "ay-yıldız" şeklindeki caminin inşasına geçen yıl eylül ayında başlanmıştı.

Yıldız şeklindeki kapalı alanında 3 bin 500, hilal şeklindeki avlusunda ise 5 bin kişinin namaz kılabileceği caminin yıl sonunda ibadete açılması hedefleniyor.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte cenaze namazlarının genellikle şehir merkezinde bulunan tarihi Ulu Cami'de kılındığını, öğle ve ikindi vakitlerinde cenaze namazları olduğu için şehir içi trafiğinin ciddi şekilde olumsuz etkilendiğini belirtti.

Bu sorunu çözmek için Yukarı Tekke mezarlık alanında yeni bir cami yapma kararı alındığını ifade eden Aydın, inşaatına başlanan camide kapalı alanda aynı anda 3 bin 500 kişinin namaz kılabileceğini, açık alanla beraber bu sayının 8 bin 500 kişiye kadar çıkabileceğini dile getirdi.

Aydın, Sivas'ın sert kış koşullarının yaşandığı bir şehir olduğuna dikkati çekerek, insanlar camiden çıkmadan cenaze namazlarına katılabilecekleri şekilde planlama yaptıklarını aktardı.

Cami yerleşkesi içinde açık ve kapalı otoparklar, mezarlık ziyaretinde bulunan insanların dinlenebilecekleri alanlar ve 5 taziye salonu bulunduğunu aktaran Aydın, "Dolayısıyla insanlar cenazeye geldiklerinde bütün işlemlerin yapıldığı, tamamlandığını ve en son taziyenin verildiği bir ortam oluşmuş olacak. Projenin içerisinde kütüphaneler var, dolayısıyla isteyenler orada kitap okuma imkanı bulacaklar." diye konuştu.

- "Ay-yıldızlı formda yapılmış ilk proje"



Caminin mimarisiyle de dikkati çektiğine işaret eden Başkan Aydın, şunları kaydetti:



"Farklı bir form olsun istedik. Üstten projeye bakıldığı zaman ay yıldızı, bayrağımızı yansıtan bir form projede benimsendi. İnşaat çalışmalarına kasım ayı gibi başlamıştık ve inşallah bu yıl içerisinde de tamamlamayı hedefliyoruz. Kaba inşaatı tamamlanma aşamasında, ince işlerin de siparişleri verildi. Sivas için güzel bir proje, güzel bir hizmet olduğu kanaatindeyiz. İnşallah tamamlandığı zaman şehrimizin önemli bir ihtiyacını da bu projede karşılamış olacağız. Ay-yıldızlı formda yapılan bir cami Türkiye'de de yok, dünyada da yok, bu anlamda ilk. Bu proje ay yıldızlı formda yapılmış ilk proje."

Cami projesini belediyenin yürüttüğünü ve hayırsever vatandaşların katkı sağladığını ifade eden Aydın, "Mesela bir vatandaşımız 5 lira yatırmış ve mesajında 'istedim ki bir tuğla da benden olsun' demiş. Çocuklar katkı sunuyor, yurt dışından katkı sunan vatandaşlarımız oluyor. Sağ olsunlar birçok insanımızın burada katkısı var. Böyle bir projede isteyen her vatandaşımız bir tuğlayla da olsa istediği gibi ay yıldızlı cami inşaatına katkı sunabilir." dedi.