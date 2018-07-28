Ay tutulması Okyanus Koleji'nde izlendi

İSTANBUL (AA) - İçinde bulunulan yüzyılın en uzun süreli "tam Ay tutulması", Okyanus Kolejleri bünyesindeki Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi'nde (UBAM) izlendi.



Güney Doğu ufkunda gerçekleşen tutulma, saat 21.30 itibarıyla başladı ve tam tutulma saat 22.40 civarında gerçekleşti. Yaklaşık 1,5 saat süren tutulma esnasında Ay, gökyüzünde tamamı kırmızı olacak şekilde gözlemlendi.



Tutulma hakkında bilgi veren Astronom Abdullah Karalar, Ay'ın, Güneş'ten aldığı ışığı Dünya'ya yansıttığını belirterek, Ay tutulmaları esnasında Güneş, Ay ve Dünya'nın aynı hizaya geldiğini, Dünya'nın, Ay'ın ışığını kestiğini ve kendi gölgesine girdirdiğini söyledi.



Karalar, bu sırada Ay'dan Dünya'ya yansıyan ışığın azaldığını ve böylece Ay tutulmasının gerçekleştiğini dile getirdi.



"21. yüzyıldaki en uzun süreli tutulma diyebiliriz"

Bu yılki Ay tutulmasını özel kılan yanın ise uzun sürmesinden kaynaklandığını aktaran Karalar, şöyle konuştu:



"Gökyüzündeki cisimler belli bir periyotta hareket ederler. Temmuzda sanılanın aksine dünyamız Güneş'e en uzak konumda bulunur. Bunun yanı sıra Ay ile Dünya'nın arasındaki mesafe de çok uzak olur yani daha büyük bir alandan geçeceği için Ay, tutulma çok uzun süre gerçekleşecek. 21. yüzyıldaki en uzun süreli tutulum diyebiliriz. Tam Ay tutulmaları esnasında genelde gölgede kalan Ay kırmızı renkte görünür. Gölgede kalan Ay'dan normale göre çok daha az miktarda yansıyan ışık, atmosferimizden geçerken mavi dalga boyuna yakın ışıkların emilmesi kızıla yakın ışıkların geçebilmesinden kaynaklanmaktadır. Sanılanın aksine kızıl görünmesi Ay'dan kaynaklı değil, dünyamızdan kaynaklıdır."



Kanlı Ay tutulmasının yanı sıra Mars'ın da Dünya'ya en yakın konumda bulunacağını ve tamamının görüleceğini dile getiren Karalar, ayrıca bir haftadır devam eden meteor yağmurunun da izlenebileceğini kaydetti.



Avcılar'daki Okyanus Koleji'nde bulunan Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi'nde (UBAM) bir teleskopları olduğunu vurgulayan Karalar, "Bu 40 santimetre civarında aynalı bir teleskop. Türkiye'de bulunan en iyi teleskoplardan biri. Bu teleskopla ay tutulmasını izledik." diye konuştu.



"Öğrenciler, teleskop ile ilgili eğitimler alıyorlar"

Okyanus Kolejleri Kurucusu Orhan Özbey de tam Ay tutulmasının yüzyılın önemli bir günü olduğunu belirterek, bu tutulmanın izlenebilmesi için UBAM'da halka açık bir etkinlik gerçekleştirdiklerini, öğrencileri ve aileleri ay tutulmasını izlemek için bir araya getirdiklerini söyledi.



Tam Ay tutulmasının yaklaşık 105 yıl sonra tekrar gerçekleşeceğini hatırlatan Özbey, "Ay tutulmasının yanı sıra Mars'ın Dünya'mıza en yakın olduğu bir günü yaşıyoruz. Aynı zamanda meteor şenliği de var. Bu üç gökyüzü olayını birlikte yaşıyoruz. Gerçekten muhteşem bir şey." dedi.



Özbey, okullarındaki Uzay Bilimleri Araştırma Merkezinde özellik Fen Lisesi öğrencileri ve Astronomi Kulübü üyelerinin faydalandığı bir teleskopları olduğunu vurgulayarak, "Öğrenciler, teleskop ile ilgili eğitimler alıyorlar. Bu etkinliği vatandaşlarımıza da açtık. Yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Bu anlamlı günü yaşamak için merkezimize geldiler. Bir kolektif ruh oluşturdular. Hava bulutlu olduğu için çok görme imkanı olmasa da çıplak gözle ayı izlediler. Bütün dünyada bu önemli gökyüzü olayı konuşuluyor. Bir sinerji oluşuyor ve bir duygu beraberliği yaşanıyor. Bu duygu beraberliğini paylaşmak çok önemli. Bu birlikteliği paylaşmaktan dolayı da gurur ve sevinç duyuyoruz. Bu güzel günün, bütün dünyaya duygusal beraberliği getirmesini arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.



"Hem çocuklar hem bizim için harika bir deneyim oldu"

Etkinliğe iki oğlu ile birlikte katılan anne Ayfer Kılıç, tam Ay tutulmasını heyecanla beklediklerini belirterek, "100 yılda bir gerçekleşecek bir olay bir daha görme fırsatımız olmayacak o nedenle heyecanla Okyanus Kolejlerinin Avcılar'daki Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi'ne geldik. Hava bulutluydu çok net görünmedi ama kısmen de olsa amacımıza ulaştık, Kanlı Ay Tutulması'nı bulutların izin verdiği ölçüde görmüş olduk. Hem çocuklar hem bizim için harika bir deneyim oldu, mutlu ayrılacağız buradan." şeklinde konuştu.



11 yaşındaki Doğukan Efe Kılıç, etkinliğe annesi, babası ve kardeşi ile geldiğini ifade ederek, "Ay'ı gördüm hatta yanında Mars'ı da gördüm. İple çekiyorduk bu anı, belki karşımıza bir daha çıkmayacak. Hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum." dedi.



5 yaşındaki Kerem Ege Kılıç, ay tutulmasının yanı sıra Mars'ı da gördüğünü aktararak, ikisinin renginin de kırmızı olduğunu söyledi.



Etkinliğe katılan öğrenci ve veliler, UBAM'daki teleskoptan tam Ay tutulmasını izlemek için uzun kuyruklar oluşturdu.