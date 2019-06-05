Avusturya'da Türklerden yeni parti

VİYANA (AA) - Avusturya’da birlikte yaşamı tehdit eden aşırı sağla mücadele ve siyasette temsil edilmeyen toplulukların sesi olmak iddiasıyla Türkler tarafından Soziales Österreichs der Zukunft - Geleceğin Sosyal Avusturyası (SÖZ) Partisi kuruldu.

Türk kökenli Avusturyalıların faaliyet gösterdiği Gemeinsam für Wien (Viyana için Birlik), Neue Bewegung für Österreich Wien (Avusturya için Yeni Hareket Viyana) ve Bewegung Mehr Österreich (Güçlü Avusturya Hareketi) oluşumlarının birleşmesiyle oluşan SÖZ Partisi, ülkede siyasetin merkezine taşınan yıkıcı aşırı sağ söylemle mücadele başta olmak üzere mevcut siyasi partilerde temsil edilmediği düşünülen çeşitli sosyal sınıflara ait grupların sesi olmayı hedefliyor.

SÖZ Partisi Genel Başkanı Hakan Gördü, başkent Viyana’da düzenlenen basın toplantısında, partinin kuruluş süreci ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hakan Gördü, partinin ülkede çeşitli alanlarda faaliyet gösteren "ilerici siyasi oluşumların" bir araya gelmesiyle kurulduğunu belirterek, hedeflerinin öncelikli olarak 2020’de yapılacak Viyana Belediyesi seçimlerine katılmak olduğunu ancak ulusal çapta yapılacak seçimlere de katılmayı planladıklarını dile getirdi.

Aşırı sağla mücadele vurgusu

Partinin aşırıcılıkla mücadele başta olmak üzere ülkenin temel sorunlarına yapıcı çözümler bulmak için kurulduğunu ifade eden Gördü, "Aşırı sağ unsurlar karşıtı bir çalışma ortaya koyacağız. Avusturya’da aşırı sağcı politikalar yalnız bilinen siyasi partiler tarafından değil, diğer siyasi parti ve yapılar tarafından da güdülüyor. Bununla beraber sosyal demokrat değerlerin siyasi gündemden silindiğini gözlemliyoruz. Bu durum siyasi arenada bir boşluğa yol açtı. Siyaseten temsil edilme beklentisi içinde olan birçok kişi ya da grup ne yazık ki gerektiği şekilde temsil edilmiyor. Bu nedenle temsil edilmeyen grupları temsil etmek amacıyla yapıcı bir siyasi hareket olarak bu yola çıktık." şeklinde konuştu.

Gördü, partinin yalnız azınlıklar ya da göçmenlerin sorunları doğrultusunda değil ülkede göz ardı edilmiş, problemleri ana akım partiler tarafından ciddi şekilde dillendirilmeyen sosyal sınıfların da sorun ve beklentilerine çözümler bulmayı hedeflediklerini söyledi.

Avusturya siyasi yaşamını daha olumlu bir zemine taşımak için çalışacaklarının altını çizen Gördü, özellikle toplumun çoğunluğu ile azınlıklar arasındaki sinerjiyi güçlendirecek, dış etkenlerden uzak, burada yaşamını sürdüren insanların perspektifi doğrultusunda kalıcı bir siyasi oluşum olmak istediklerini anlattı.

Gördü, çeşitli medya kuruluşlarının partilerini bilinçli bir şekilde "göçmen partisi" olarak nitelendirdiğine dikkati çekerek, "Biz göçmen partisi değiliz. Ben ve arkadaşlarım göçmen değiliz. Bizler burada doğduk ve Avusturyalıyız. Böyle bir yakıştırmayı neden yaptıklarını anlamlandıramıyorum." dedi.

Muhabir: Aşkın Kıyağan