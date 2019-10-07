Avusturya'da hükümet kurma yetkisi Sebastian Kurz'da

VİYANA (AA) - Avusturya'da erken genel seçimin resmi sonuçlarının açıklanmasının ardından, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen hükümet kurma yetkisini seçimleri yüzde 37,5'lik oy oranıyla birinci sırada tamamlayan merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz'a verdi.

Cumhurbaşkanlığı konutunda ÖVP Genel Başkanı Kurz ikili görüşen Van der Bellen, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen perşembe seçim sonuçlarının resmen açıklanmasının ardından meclise giren siyasi partilerin temsilcileriyle kurulacak hükümet ve siyasi atmosfere ilişkin görüşmeler yaptığını söyledi.

Van der Bellen, seçimlerin kazananı ve parlamentoda en büyük gruba sahip ÖVP Genel Başkanı Kurz'a hükümet kurma görevi verdiğini açıkladı.

Kurulacak hükümetin Avusturya'yı ve Avrupa'yı güçlendirecek, küresel ölçekte Avrupa Birliğini (AB) ileriye taşıyacak bir iktidar olması gerektiğini vurgulayan Van der Bellen, gelecek yönetimin en önemli önceliğinin iklim değişikliği konusu olması gerektiğini belirtti.

Yargının bağımsızlığı vurgusu

Van der Bellen, özellikle son aylarda emniyet, istihbarat birimlerinin yanı sıra hukuk alanında yaşanan kimi gelişmelere işaret ederek, "Yargının bağımsızlığı Avusturya anayasasında yüksek bir değerdir. Ayrıca güvenlik ve emniyetle alakalı birçok soru da ciddi hassasiyet içeriyor. Bu nedenle, hukuk ve güvenlik alanlarında hem içerik hem siyasi uygulamaların hem de personel düzenlemelerinin büyük titizlikle yapılması, kurulacak hükümete ilişkin yürütülen görüşmelerin önemli başlıklarından biri olması gerektiği kanaatindeyim." görüşünü paylaştı.

Ülkede güvenin yeniden inşa edilmesi ve iyi bir yönetimin kurulması için bütün siyasi partilere çağrıda bulunan Van der Bellen, koalisyon görüşmelerinin doğru, şeffaf ve dürüst şekilde yürütülmesi gerektiği uyarısında bulundu.Yeni hükümetin öncelikli konusu ekonomi

ÖVP Genel Başkanı Kurz da meclise giren tüm siyasi partilerle görüşeceğini belirterek, kurulacak hükümettin gündemini oluşturacak başlıklara değindi.

Kurz, küresel çapta ekonomi alanında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle ülke ekonomisinde meydana gelebilecek duraklama ve gerileme sürecinin bertaraf edilmesi için yapılacak çalışmaların hükümetin en önemli konusu olacağını dile getirdi.

Vergi düzenlemesi, iklim değişikliği gibi başlıkların da kurulacak yeni iktidarın önemli gündem maddelerinden olacağını kaydeden Kurz, düzensiz göçle mücadeleyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Ülkede, geçen pazar düzenlenen erken genel seçimde merkez sağ ÖVP yüzde 37,5 ile birinci parti olmuş, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yüzde 21,2 ile ikinci, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ise yüzde 16,2 oy oranıyla üçüncü parti olmuştu.

Ülkede 2017'de yapılan seçimler sonrasında kurulan aşırı sağcı ÖVP-FPÖ hükümeti 17 ay iktidarda kalmış, geçen mayıs ayında aşırı sağcı lider Heinz Christian Strache'nin karıştığı ihale pazarlıklarının yer aldığı görüntüler nedeniyle çökmüş ve ülkede erken seçime gidilmesi kararı alınmıştı.