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Avusturya'da doğar doğmaz ırkçılıkla tanıştı

Avusturya'da 2018'in ilk dakikalarında dünyaya gelen, Türk ailenin Asel bebeği için sosyal medyada ırkçı ve nefret içerikli yorumlar yapılması tartışılıyor.

05 Ocak 2018 Cuma 13:47
Avusturya'da doğar doğmaz ırkçılıkla tanıştı
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BERLİN (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniyılın ilk dakikalarında dünyaya gelen, başörtülü Türk annenin Asel bebeği, doğar doğmaz sosyal medyada ırkçıların hedefi oldu.

Viyana'da yılbaşı gecesi 00.47'de dünyaya gelen, Alper ve Naime Tamgaç çiftinin Asel bebeği, 2018'in ilk bebeği olarak haberleştirilince ırkçılar harekete geçti.

Yeniyılın ilk bebeği haberleri, sosyal medyada Asel bebek ve ailesi için ''Sıradaki terörist doğdu'', ''Kadın kanser mi?'', ''Neden başörtüsü takıyor?'', ''Herhalde daha soğuk olamazdı'', ''Ah gerçekten Viyanalı mı?" gibi ırkçı ve nefret içeren paylaşımlarla karşılanırken birçok sivil toplum kuruluşu, yeni doğmuş bir bebeği bile hedef alan ırkçılara tepki gösterdi.

Caritas Viyana Genel Sekreteri Klaus Schwertner, basına yaptığı açıklamada, böyle bir durumda kırmızı çizginin aşıldığını ifade ederek ırkçı ve nefret içerikli sert bir dille kınadı.

Avusturya medyası yeni doğan bir bebek için bu denli ırkçı ve nefret içerikli söylemlerin çok rahat bir biçimde paylaşılmasının kabul edilemez olduğunu vurgularken ırkçı mesajlar nedeniyle aileye çok sayıda destek mesajının da iletildiğini bildirdi.

Muhabir: Cüneyt Karadağ




Anahtar Kelimeler:
AvusturyaDünyaGöçmenIrkçılıkNefret
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