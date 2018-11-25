Avusturya Büyükelçiliği önünde ateş açan zanlılar yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sabaha karşı Atatürk Bulvarı'nda bulunan Avusturya'nın Ankara Büyükelçiliği binası önünde silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili olarak, olayı gerçekleştiren 2 zanlının polis ekiplerince kullandıkları suç aletiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan ön çalışmalar neticesinde gece geç saatlere kadar alkol alan şüphelilerin alkolün etkisi ile araçla seyir halindeyken olayı gerçekleştirdikleri düşünülmekle beraber, konuyla ilgili olarak her yönüyle detaylı şekilde tahkikata devam edilmektedir."

Muhabir: Cankut Taşdan