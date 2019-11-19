Avustralyalı ekonomist Colan: Tarihi Türk dizilerinden edep öğreniyoruz

MELBOURNE (AA) - Avusturalya'nın Melbourne şehrinde yaşayan Bosna kökenli Avustralyalı ekonomist Almir Colan, Türk tarihini konu alan dizilerinden edep, adalet, saygı ve haksızlığa karşı mücadele gibi çok güzel şeyler öğrendiklerini söyledi.

Türkiye'de son yıllarda çeşitli içeriklerde çekilen diziler, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Avustralya'da da farklı etnik kökenlere sahip Avustralyalılar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Bu dizilerden Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid, Mehmetçik Kut'ül-Amare ve Bosna Hersek'in merhum Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in hayatını konu alan Alija'yı ailesiyle izleyenlerden birisi de 1996'da Bosna Savaşı'ndan sonra Avustralya'ya göç eden Almir Colan.

Melbourne'daki Deakin Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisansı ve La Trobe Üniversitesinde İslami Bankacılık ve Finans üzerine yüksek lisan yapan 43 yaşındaki 5 çocuk babası ekonomist Colan, AA muhabirine izlediği Türk dizilerini değerlendirdi.

"Adalet için nasıl haykırdıklarını görmeniz gerekiyor"

İzlediği dizilerden çok şey öğrendiklerini belirten Colan, "Edep, terbiye öğreniyorsunuz. Birbirlerine 'eyvallah' diyorlar, birisiyle karşıladıkları zaman kalpten konuşuyorlar, hatta annelerinden, babalarından bahsederken ellerini nasıl öptüklerini öğreniyorsunuz. Kendileri için değil, adalet için nasıl istekli ve büyük şeyler için tutkulu olduklarını görüyorsun. Adalet için nasıl haykırdıklarını, bunu görmeye ihtiyacımız var ve kitaplardan öğrenemezsin, görmeniz gerekiyor. Orada bir edep var, dinimiz edep üzerine kurulmuştur, bu dizilerde onu görüyorsun." ifadelerini kullandı.

Colan, Türk tarihini konu alan dizileri hem kendisinin izlediğini hem de çok sayıda arkadaşının izlemesini sağladığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ertuğrul dizisini eşimle izliyoruz, çocuklarım kendi başlarına izliyor ve onlara diyorum ki; bu diziyi anlamak için izleyin'. Gerçek erkeğin, kadının, annenin, babanın, ne olduğunu görmek için izleyin. Anne baba, baba oğul, anne kız, toplum olarak daha iyi bir dünya oluşturabilirizi izleyin. Onlara her şeyin nasıl olması gerektiğine dair görsel bir örnek olduğunu söylüyorum, arkadaşlarıma tavsiye ediyorum, birçok arkadaşım izlemeye başladı. Genelde karı koca birlikte izleyip, ders çıkartıyorlar. Aynı zamanda çocukların da teşvik edilmesi lazım.""Geçmişimizi görebiliyoruz ve geçmişimizle gurur duyuyoruz"

Osmanlı dönemini işleyen dizilerin, insanların tarihi geçmişleriyle bağlantı kurmalarının yolunu açtığına işaret eden Colan, "İnsanlar, bunu dizilerde gördüklerinde, geçmişle şimdiki zamanı bileştirince bu iki şeyi birbirine bağlıyor çünkü bize geçmişine bakmamayı öğretiyorlardı. 'Medeniyetlerinize, kültürünüze, Osmanlı ve diğer tarihinize bakmayın' diyorlardı. Bunun iyi olmadığını söylediler ve inandık. Bunu neden söylediler? Kendi reçetelerinin başarılı olması için. Şimdi daha iyi anlıyoruz, geçmişimizi görebiliyoruz ve geçmişimizle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Takip ettiği dizilerin, bugünkü Türkiye'nin yönünü gösterdiğini, izleyen herkesin bir şeyler bulduğunu vurgulayan Colan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu diziler bize ne gösteriyor? Türkiye'nin gittiği yönü gösteriyor, bu yüzden Müslüman dünyası bunları izliyor. Avrupa'daki Müslüman ve Müslüman olmayanlar izliyor, bir şeyler buluyor hatta Müslüman olmayan liderler izliyor ve onlar da ilham alıyor. Avrupalı, Afrikalı, Arap, Endonezyalı, Malezyalı, Avustralyalı her yerde insanlar izliyor ve bir şeyler buluyor."

"Dizilerde gördüklerimiz, şu anda Türkiye'nin dünyada yaptığı şeyler"

İzlediği dizilerde, Müslümanların dünyada görmeyi diledikleri, adalet, ezilen ve hor görülen insanlar için mücadele eden liderler bulunduğunu hatırlatan Colan, şu anda da Türkiye'nin bunları yaptığını söyledi.

Colan, dünyada başka bir ülkenin, Türkiye'nin yaptıklarını yapmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu dizilerde gördüklerimiz, şu anda Türkiye'nin dünyada yaptığı şeyler. Türkiye'nin şu anda dünyada örnek liderlik yaptığını görüyoruz, mültecilere bakıyor, adalet dağıtan, ezilenler için konuşan, ekonomik destek veren bir ülke. Herkes, özellikle Müslümanlar, bunu görünce ümitleniyor, hevesleniyor, İslam'a göre bizim nasıl olmamız gerektiğini görüyor. Bu sebepten bu hükümeti, liderliği destekliyorlar çünkü dünyada neye bakarsanız bakın bunu bulamazsınız. Konuşan bulursunuz, sahte haber bulursunuz ama hareket bulamazsınız."



