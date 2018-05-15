Avustralya’da ilk teravih namazı kılındı

MELBOURNE(AA) - Avustralya’da yaşayan Müslümanlar, yarın başlayacak ramazanın ilk teravih namazını, ülke genelindeki 200’den fazla cami ve mescitte eda etti.

Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden yüzlerce Müslüman, Melbourne’deki Broadmeadows Camisi’ni doldurdu.

Ramazan dolayısıyla Türkiye’den görevli olarak gelen Ankara Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Bodur, namaz öncesi cemaate orucun faziletleri ve ramazanın önemi konulu vaaz verdi.

Vaazın ardından cemaat, ülkedeki ilk teravih namazını kıldı.

"İnsanlığın geleceği için dua edelim"

Mustafa Bodur, namazın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının Müslümanların yanı sıra bütün insanlığa hayır getirmesi temennisinde bulundu.

Oruç ibadeti ve Kur’an ayı olarak tanımladığı ramazanı insanların iyi değerlendirmesi için çağrıda bulunan Bodur, "İnsanlığın geleceği için, Müslümanların geleceği için,ailelerimiz için sıkıntıda, darda olanlar için dua edelim." ifadelerini kullandı.

Camiler ramazanda en yoğun günlerini yaşayacak

Ramazanın başlamasıyla yoğun bir çalışma temposuna girecek olan cami ve mescitlerde, teravih namazlarının yanı sıra fitre, zekat, iftar, mukabele, itikaf, hatim, Kur’an sohbetleri, hac ve umre organizasyonları düzenlenecek.

Son verilere göre, Avustralya nüfusunun yüzde 2,6’sını teşkil eden Müslümanların sayısı 604 bin 200.

Müslümanlar, Avustralya’nın çok kültürlülük politikaları kapsamında, kendilerine ait cami ve mescitlerde hem ibadetlerini hem de kültürel faaliyetlerini serbestçe yapabilme imkanına sahip.

Muhabir: Recep Şakar