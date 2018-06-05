Avustralya'da gemiden düşen konteynerler

ANKARA (AA) - Avustralya açıklarında bir gemiden düşen 83 konteynerden dökülen yüklü miktarda malzeme ülke sahillerine sürüklendi.

BBC'nin haberine göre, Avustralya açıklarındaki bir gemiden pazar günü düşen 123 konteynerden ulaşılamayan 83'ünün içindeki sağlık ürünleri, cerrahi maskeler, bebek bezleri ve plastik şişeler kıyıya vurdu.

Yerel halk, genellikle el değmemiş sahillere vurduğunu söyledikleri çöplerin sürüklenmeye devam etmesinden şikayetçi olurken, yetkililer, denizdeki malzemenin zehirli olmadığını ancak temizlenmesinin vakit alacağını belirtti.

Geminin ait olduğu Tayvanlı nakliyat şirketi "Yang Ming", meydana gelen olaydan dolayı özür diledi.

Şirket sözcüsü Steven Ka, Australian Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Deniz kazasının çok sayıda kamu sorununu beraberinde getirdiğini biliyoruz. Elbette kazanın deniz ortamına verdiği zararı en aza indirmek ve telafi etmek için bütün sorumluluğu alacağız." dedi.

Avustralyalı yetkililer, devam eden deniz ve çevre kirliliğini temizleme çalışmalarının birinci öncelikleri olduğunu belirterek ekiplerin yalnızca bir sahilden 5 konteynerlik çöp temizlediğini ifade etti.

Kaybolan konteynerlerin deniz canlılarına zarar verebileceğinden endişe ediliyor.

Özellikle balinaların konteynerlerden düşen malzemeleri yutmasından korkuluyor.