KARAMAN (AA) - Karaman'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.



Cumhuriyet Parkı'nda bir araya gelen avukatlar, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.

Burada konuşan Karaman Baro Başkanı Avukat Oktay Yılmaz, insanlık tarihi kadar eski olan savunma hakkının bir vekil temsilci aracılığı ile kullanılmasının avukatlık mesleğini ortaya çıkardığını söyledi.

Yargılamanın tarihsel süreci içinde savunmayı farklı isimler altında hep avukatların üstlendiğini, avukatların örgütlerini de baroların oluşturduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:



"Avukatlar yargının kurucu unsuru, hukukun üstünlüğünün garantisidir. Cumhuriyetin değerlerinden olan çağdaş uygarlığın hukuksal ifadesini de hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü oluşturmaktadır. Hukuk devletini kuran, temel haklardır. Bağımsız savunmayı temsil eden avukat, bireyin hak arama özgürlüğünün sesi ve teminatıdır. Devletin temeli adalet, adaletin temeli de bağımsız savunmadır."

Törene, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Osman Tezcan, Karaman Ağır Ceza Reisi Mehmet Nuri Özbey ve avukatlar katıldı.