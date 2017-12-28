Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Avukat Mustafa Yaman'ın 'ByLock' davasından tahliyesine karar verildi

FETÖ davasında tutuklu yargılanan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Yaman'ın, adının "ByLock" listesinden çıkarılmasının ardından tahliyesine karar verildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 15:16
Avukat Mustafa Yaman'ın 'ByLock' davasından tahliyesine karar verildi
banner230

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Saadet Partisi İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Yaman'ın, güncellenen "ByLock" listesinden adının çıkartılması üzerine tahliye edilmesine karar verildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, Mustafa Yaman'ın tutukluluk halini, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK), "Tutukluluğun incelenmesi, tutukluğa itiraz ve tahliye talepleri dosya üzerinden karara bağlanabilir.", 668 sayılı KHK'nin ''Tahliye talepleri en geç 30'ar günlük süreçlerle tutukluluğun incelenmesi ile birlikte dosya üzerinden karara bağlanır." hükümleri ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) "Hakim ve mahkeme, tutukevinde bulunan sanığın tutukluluk halinin devamının gerekip gerekmeyeceğine her oturumda veya koşullar gerektiğinde oturumlar arasında ya da birinci fıkrada öngörülen süre içinde de resen karar verir." maddesini dikkate alarak, dosya üzerinden yeniden gözden geçirdi.

Mahkeme heyeti, Mustafa Yaman'ın, "güncellenen 'ByLock' listesinden adının çıkartılması, dosyada yüklenen suça ilişkin başkaca bir delil ve iddia bulunmaması'nı gerekçe göstererek, oy birliğiyle tahliye edilmesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, "ByLock" kullandığının tespit edilmesi üzerine tutuklanan Mustafa Yaman'ın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ediliyor.

Muhabir: Muhammed Enes Can, Murat Paksoy, Murat Kaya

Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim