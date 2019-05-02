Avukat cinayetini övenler hakkında suç duyurusu

ANKARA (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB), boşanma davasına baktığı kadının kocası tarafından Aksaray'daki ofisinde öldürülen avukat İbrahim Ergin hakkında sosyal medya üzerinden paylaşım yapan 6 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

TBB'den yapılan açıklamada, boşanma davasına bakan avukat İbrahim Ergin'in ofisinde öldürülmesinin ardından sosyal medyada, "Hak etmiş ölümü", "Hak yerini buldu", "Avukat ile kalmam. Hakim, savcı katliam yaparım", "Ben de geberteceğim o üç avukatı, vakti, saati var", "İlk defa iyi bir hedef seçmiş" şeklinde paylaşım yapan 6 kişinin tespit edildiği ve haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Avukat Engin'in, boşanmak isteyen bir kadının avukatlığını yaptığı ve 29 Nisan 2019'da yazıhanesinde görevi başındayken, savunduğu kadının kocası tarafından silahla öldürüldüğü hatırlatılan açıklamada, şüphelilerin, hakimler ve savcıları da tehdit eden sözler kullandığı vurgulandı.

Avukatların yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı temsil ettiği ve kanuna göre avukata karşı işlenen suçlarda, bu suçların hakimlere karşı işlenmesine ilişkin hükümlerin uygulanacağının açık olduğu kaydedilen dilekçede, "Avukatlık Kanunu'nun 57. maddesi hükmü çerçevesinde hakimlere karşı işlenmiş suçlara ilişkin hükümlere tabi olarak soruşturulması gereği ve bu suçlar hakimlere karşı işlenmiş olsa idi faile ne ceza verilecek ise o cezanın bu fiilleri işleyenlere verilmesi gerektiği de açık kanun hükmüdür." ifadelerine yer verildi.

TBB'nin dilekçesinde, paylaşımları yapan şüpheliler hakkında, "suçu ve suçluyu övmek" suçundan 2 yıla kadar, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "kişinin hatırasına hakaretten" 3 buçuk aydan 2 yıl 4 aya kadar, tehditten ise 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılması talep edildi.