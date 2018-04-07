Avrupa'nın en yüksek ikiz kulelerinde 'Anadolu Ajansı 98 yaşında' mesajı

Avrupa'nın en yüksek ikiz kulelerinden Folkart Towers'ın dev açık hava ekranlarında "Anadolu Ajansı 98 yaşında" mesajı paylaşıldı.

Avrupa'nın en yüksek ikiz kulelerinde 'Anadolu Ajansı 98 yaşında' mesajı
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İZMİR (AA) - Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümü, Avrupa'nın en yüksek ikiz kulelerinden İzmir'deki Folkart Towers'ın dev açık hava ekranlarına yansıtılan mesajla kutlandı.

Yaklaşık 200 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın beşinci, Türkiye'nin en yüksek ikinci ikiz kulesi olan Folkart Towers, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla farklı bir etkinliğe imza attı.

Kulelerin zirvesindeki 17 metre yüksekliğe, 600 metrekare alana sahip dijital dev açık hava ekranlarında, "Anadolu Ajansı 98 yaşında" yazısı yer aldı.

Muhabir: Ahmet Bayram

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