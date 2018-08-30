Avrupalı yardım gönüllüleri Türk misafirperverliğine hayran kaldı

KIRŞEHİR (AA) - Avrupa'nın 8 ülkesindeki yardım kuruluşlarında çalışan gönüllüler, göçmenlerle ilgili yapılan çalışmaları yerinde incelemek için geldikleri Kırşehir'den hayranlıklarını dile getirerek ülkelerine döndü.

Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı kapsamında Kırşehir Valiliği aracılığıyla Romanya, Almanya, Hollanda, İtalya, Bulgaristan, Fransa, Yunanistan ve İspanya'dan gelen 11 gönüllü, kentteki farklı kuruluşların göçmenlerle ilgili çalışmalarını yerinde inceledi.

Kırşehir Göç İdaresi Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Vakfı, İHH Kırşehir Temsilciliği ve farklı kurumları gezen gönüllü heyet, daha sonra Kırşehir Belediyesinin Aile Yaşam Merkezi ve Hayırevi'nde göçmenlere yönelik kurslara ve yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Gönüllü heyete rehberlik yapan Hayırevi Müdürü Hikmet Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan, Irak, Suriye ve İran'dan gelen göçmenlere verilen hizmetleri Avrupalı gönüllülere tanıtma fırsatı bulduklarını söyledi.

Göçmen ailelere yönelik kursları, çocuklarının aldığı eğitimi ve onların hayata kazandırılması çalışmalarını anlattıklarında gönüllü heyetinin hayranlığını gizleyemediğini vurgulayan Kılıç, Kırşehir'in nüfusunun 138 bin olduğunu, buna rağmen kayıtlı 14 bin göçmene hizmet verildiğini anlatınca heyet üyelerinin şaşırdığını dile getirdi. Kılıç, şöyle konuştu:

"Konuşmalarımızdan anladığım itibariyle biraz ön yargılı gelmişlerdi. Yapılan hizmetleri, yardımları ve verilen kursları bizzat görünce bu ön yargılarının kırıldığını söylediler. İran, Afganistan, Suriye ve Iraklılarla bizzat konuştular. Onlar da yapılanları anlatınca hayranlıkla dinledi. İlimizden çok mutlu ayrıldılar, 'Her ilde böyle midir?' diye sordular."