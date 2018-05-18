Avrupalı diplomatlar Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezdi

ANKARA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals ile AB üyesi ülkelerden büyükelçi ve diplomatlar, Dünya Müzeler Günü dolayısıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezdi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Vinals ile İsveç'in Ankara Büyükelçisi Lars Wahlund başta olmak üzere çok sayıda Avrupalı diplomat, akşam saatlerinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne geldi.

Vinals, burada yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve müze yetkililerinin ortak çalışmasıyla bu ziyareti yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Müzeye üçüncü gelişi olduğunu belirten Vinals, "İlk defa akşam gezmeye geliyorum. Bu akşam, Uluslararası Müze Günü dolayısıyla bu güzel müzede bulunmaktan dolayı son derece mutluyum. Gerçekten keyifli." dedi.

Büyükelçi Wahlund da 5 yıldır Ankara'da görev yaptığını ifade ederek, "Burası benim dünyada en çok sevdiğim müzelerden biri. Bana gelen misafirleri de gerek İsveç'ten gerek diğer Avrupa ülkelerinden olsun hepsini buraya yönlendiriyorum. Hepsi de çok şaşırıyorlar burada böyle bir müze olmasından dolayı." diye konuştu.

Wahlund, bu müzenin ve Ankara yakınlarında bulunan Gordion harabelerinin daha çok tanıtılması gerektiğini söyledi.