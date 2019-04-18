Avrupa'dan gelen gençler Beypazarı'nı gezdi

ANKARA (AA) - Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Beypazarı ilçesine gelen 34 genç, ilçeyi gezdi.

Erasmus Gençlik Değişim Projesi kapsamında İngiltere, Estonya, Ramanya, Yunanistan, İspanya'dan gelen 34 kişi Beypazarı'nda buluştu.

Proje yürütücüsü Hande Demir, proje amacının gençlerin Avrupa'nın çeşitli kültürel mirasını keşfetmeleri olduğunu belirtti.

Katılımcıların ilçede kültür miraslarını da gezme imkanı bulduklarını aktaran Demir, "Burada gezilerimiz oldu. İncelemelerde bulunduk. Avrupa'dan gelen gençler Beypazarı ilçesinde birçok etkinliği ve kültür mirası eseri, tarihimizi, kültürümüzü yakından görme fırsatı buldular. Türk gençliği ile de kaynaşmanın en güzelini yaşadılar." dedi.

Katılımcılar Beypazarı Kaymakamlığı ve belediyesini de ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.