ANKARA (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik kararına ilişkin, "YPG/PKK terör örgütünün zulmü altında inleyen halkı kendilerine canlı kalkan yapmasını görmeyip bölgeye barış getirmekten başka hiçbir amacı olmayan Türkiye Cumhuriyetini hedef almak, terör örgütlerine verilmiş açık bir destektir. 'Terörist, benim teröristim ise iyidir' mantığı, süslü cümlelerle yapılan ve her satırı çifte standartlı yaklaşımlardan oluşan kararın ana fikridir." değerlendirmesinde bulundu.

Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, AP'nin kararını protesto ettiklerini belirtti.

AP'nin, YPG/PKK terör örgütünün ele geçirdiği bölgelerde kendilerinin emrine girmeyen halka karşı işlediği ve uluslararası sivil toplum örgütlerinin raporlarına da konu olan insanlığa karşı suçlara tek kelime söz söylemediğini vurgulayan Feyzioğlu, AP'nin, Türkiye'ye karşı açık bir düşmanlık sergilediğine işaret etti.

YPG/PKK'nın, bölgede tüneller kazmasının, tuzaklı bombalar yerleştirme hazırlığı yapmasının görmezden gelinmesinin iyi niyetle bağdaşmayacağına dikkati çeken Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"YPG/PKK terör örgütünün zulmü altında inleyen halkı kendilerine canlı kalkan yapmasını görmeyip bölgeye barış getirmekten başka hiçbir amacı olmayan Türkiye Cumhuriyetini hedef almak, terör örgütlerine verilmiş açık bir destektir. 'Terörist, benim teröristim ise iyidir' mantığı, süslü cümlelerle yapılan ve her satırı çifte standartlı yaklaşımlardan oluşan kararın ana fikridir. Bu yaklaşımdaki Avrupa Parlamentosu, Avrupa değerlerini değil terör örgütlerinin insanlık dışı suçlarını savunmaktadır. Avrupa Parlamentosunun, Türkiye Cumhuriyetinin ilkeli, Türk askerinin sivillerin canı söz konusu olduğunda kendi canını hiçe sayan karakterli duruşundan öğreneceği çok şey vardır."

Karara çifte standartlı yaklaşımın yansıdığını, bundan dolayı da AP'nin hiçbir mahcubiyet yaşamadığını ifade eden Feyzioğlu, AP'yi Avrupa halkına şikayet ettiklerini belirtti.