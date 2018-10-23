Avrupa Kodlama Haftası başkentte kutlandı

ANKARA (AA) - Avrupa'nın belirli ülkelerinde her yıl kutlanan Avrupa Kodlama Haftası kapsamında, Ankara Öncü Koleji'nde kutlama etkinliği düzenledi.

Uluslararası bazı teknoloji şirketlerinin de desteklediği Avrupa Kodlama Haftası’nda, kodlamanın dünyasına çocukların eğlenceli bir adım atması amaçlandı.

Hafta kapsamında Öncü Koleji'nin anaokul, ilkokul ve ortaokul öğrencileri farklı kodlama teknikleri kullandı.

Kodlama Haftası, Türkiye'nin yanı sıra Litvanya, İngiltere, Yunanistan, Almanya, Fransa, İspanya gibi birçok Avrupa ülkeleriyle Amerika ve Avustralya'da da kutlandı.

- Okuma yazmadan önce kodlamayı öğreniyorlar



Bilgisayarlara bir işlemi yerine getirmeleri için izlemeleri gereken yolu adım adım yazılan komutlarla anlatmak şeklinde tanımlanan kodlama, günlük yaşamda telefonlardan araba göstergelerine, bilgisayarlardan sanayideki makinelere kadar birçok alanda kullanılıyor.



Bu kapsamda anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, kodlama eğitimi konusunda farkındalık yaratılması ve öğrencilerin kodlama öğrenmeye teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen iki haftalık eğitimlere katıldı.

Eğitimlerin ardından uluslararası sertifika alan öğrenciler, çeşitli kodlama oyunlarıyla komutları takip ederek robot dansı yaptı.