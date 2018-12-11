Avrupa Birliği Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı

ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 21. Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı açılış yemeği ile başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin çok amaçlı toplantı salonunda düzenlenen yemeğe, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AB Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Hicham Imane, AB üyesi ülkelerin temsilcileri, Türkiye’nin farklı illerinden gelen belediye başkanları, akademisyenler, STK temsilcileri, Kahramankazan Kent Konseyi, Kadın Konseyi, Gençlik Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, burada yaptığı konuşmada, AB üyesi ülkelerin temsilcilerini ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen katılımcıları Kahramankazan’da misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

AB Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Hicham Imane de Türkiye’de ve Kahramankazan’da olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Belçika’da Türk nüfusun yoğun yaşadığı bir yerde dünyaya geldim. Onun için burada olmaktan dolayı ayrıca mutluyum." dedi.

Türkiye Çalışma Grubu’nun uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Imane, toplantıda Türkiye-AB ilişkileri ve sığınmacılar konularının ele alınacağını kaydetti.

Yemek öncesinde Ankaralı Seymenler halk oyunu gösterisi sundu. Yabancı temsilciler gösteriyi hayranlıkla izledi.

Yarın Ankara’da gün boyu devam edecek toplantıda “Türkiye-AB ilişkileri, son gelişmeler ve yerel yönetimlerin etkisi” ile “Avrupa’da sığınmacı krizi ve uyum” konuları masaya yatırılacak.

Toplantıya AB üyesi ülkelerden çok sayıda yabancı temsilci, akademisyenler, STK temsilcileri ve belediye başkanları katılacak.