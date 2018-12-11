ANKARA (AA) - Avrupa Birliği Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde Ankara'da yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 21. Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı Ankara'da "Türkiye-AB ilişkileri, son gelişmeler ve yerel yönetimlerin etkisi" ile "Avrupa'da Sığınmacı Krizi ve Uyum" konulu toplantıda görüşüldüğü bildirildi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün, toplantıda yaptığı konuşmada, AB üyesi ülkelerin temsilcilerini ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen katılımcıları misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Teknolojik gelişmeler sayesinde yerel bir köy haline gelen dünyada, çatışma, savaş, kan ve gözyaşı yerine, sevgi dilinin kullanılarak insanların barış içinde yaşaması, sevginin temel unsur olması gerektiğini aktaran Ertürk, “Bu uğurda mücadelemize devam edeceğiz. Çocuklarımıza yaşanabilir bir çevre ve dünya bırakmak için Avrupa'daki ve dünyadaki sorunların çözümünde bu toplantının önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Türkiye’nin Suriyeli mülteciler konusunda önemli çalışmalar yaptığını anlatan Ertürk, Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeliye karşı sessiz kalmadığını kaydetti.

- Fransa'daki protestolar

Fransa’da yaşanan protestolara da değinen Ertürk, eylemlerin Türkiye’de yaşanan Gezi Olayları arasındaki benzerliğe dikkat çekti.

Ertürk, şu değerlendirmede bulundu:

"2013 yılında Türkiye’de, Gezi olaylarını bahane ederek seçilmiş, meşru hükümeti, sandıkta, demokratik yollarla yıkamadıkları hükümeti, sokak eylemleriyle yıkmaya çalıştılar. O günlerde bu girişimler Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ile birlikte bastırılmıştır. Yine bugün Fransa'da Sarı Yelekler'in başlattıkları eylemlerin, Avrupa ülkelerine yayılmaya başlamasından endişe duyduğumuzu ifade etmek isterim."

Ertürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş, meşru hükümetine ve lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı istediklerini Gezi olayları ile yapamayanların, 15 Temmuz'da silahlı darbe yoluyla yapmaya çalıştıklarını altını vurguladı.

- Türkiye ile AB ilişkileri

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de, Türkiye ve AB arasında hayatın her alanında yakın ilişkiler bulunduğunu belirterek, bu ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Göç ve mülteci sorununun ciddi bir sorun olduğunu anlatan Berger, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı bu alanda katkı vermeye devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Berger ayrıca, Türkiye’deki 3,5 milyon Suriyeli mültecinin yanı sıra yüksek oranlarda Iraklı ve Afganlı mültecinin de bulunduğunu dile getirerek, bu durumu yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya, AB Türkiye Çalışma Grubu Başkanı HichamImane ve AB üyesi ülkelerin temsilcileri ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen belediye başkanları, akademisyenler ve STK temsilcileri katıldı.