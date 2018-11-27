Avlanmak için gittiği ormanlık alanda ölü bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde avlanmak için ormanlık alana giden bir kişi ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Gökbahçe Mahallesi'nde yaşayan Kamil Kara (60), avlanmak için ormanlık alana gitti. Bir süre sonra Kara'dan...