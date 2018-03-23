Avis ve İSPARK iş birliğiyle ücretsiz otopark imkanı

İSTANBUL (AA) - Araç kiralama markalarından Avis, İSPARK ile yaptığı iş birliği çerçevesinde İstanbul’da gerçekleştirilen kiralamalarda günlük sınırsız ücretsiz otopark ayrıcalığı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avis, İSPARK ile yaptığı iş birliği çerçevesinde İstanbul’da gerçekleştirilen kiralamalarda günlük sınırsız ücretsiz otopark ayrıcalığı sunuyor. Avis’in yeni hizmete sunduğu “Yol Arkadaşı Paketi”ni tercih edenler ayrıca ücretsiz mini hasar sigortası ile yoğun trafikte olası küçük kazalara karşı da korunuyor.

Avis’in müşteri odaklı hizmet anlayışının yeni bir yansıması olan Yol Arkadaşı Paketi, yoğun İstanbul trafiğinde otoparkların daha rahat bulunması ve kısa zamanda park edilmesi imkanı sağlayarak trafik stresinin etkilerini azaltmayı amaçlıyor.

Bu çerçevede Avis kullanıcıları tüm İSPARK otoparklarından yalnızca plakalarını söyleyerek ücretsiz yararlanabiliyor.