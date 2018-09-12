Avis, Dünya Ralli Şampiyonası'nın araç sponsoru oldu

İSTANBUL (AA) - Araç kiralama markası Avis, 13-16 Eylül'de Marmaris'te düzenlenecek Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) araç sponsoru oldu.

Avis açıklamasına göre, yarın başlayacak ve 16 Eylül'de sona erecek olan Dünya Ralli Şampiyonası sürecinde organizasyon ekibinin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak üzere 85 adet araç AVIS tarafından temin edildi.

Dünyaca ünlü pilotların zorlu mücadelelerine ev sahipliği yapacak olan "Rally Turkey", 896 kilometre uzunluğundaki parkurda, toplam 17 özel etaptan oluşuyor. Türkiye'de gerçekleştirilecek en büyük yarış organizasyonu olma özelliğine sahip şampiyona, 3 gün sürecek ve yarış severler ücretsiz izleyebilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Araç Kiralama Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici, Türkiye'nin uluslararası boyutta gerçekleştirilen bu yarış organizasyonuna destek olmaktan büyük gurur duyduklarını dile getirdi.

Dünyadan 155 televizyon kanalı üzerinden yaklaşık 700 milyon izleyiciye ulaşması beklenen yarışların, Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Ekici, "Avis olarak bu büyük organizasyonun içinde yer almak bizim için ayrı bir gurur vesilesi. Türkiye'nin 8 yıl aradan sonra Dünya Ralli Şampiyonası takvimine yeniden dahil olmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'na özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.